Север в лицах: Аня Пряхина

В Мурманской областной научной библиотеке продолжаются встречи в рамках проекта «Север в лицах». Он посвящен историям успеха на Севере. Ключевой посыл проекта - на Севере можно жить, творить, учить, развиваться и добиваться успеха!



В нашем регионе много талантливых, неформальных художников. Пожалуй, одним из самых ярких является Аня Пряхина. Она занимается искусством и арт-менеджментом, работает в широком жанровом диапазоне: технологическое искусство, инсталляция, аудиовизуальные объекты, коллаж, фотография.



Именно Аня станет гостем встречи. Разговор коснется творческих планов, жизни на Севере и путях развития в креативной сфере.

Как удается художнику, работающему во множестве разных форматов, продвигать свое творчество, представлять его во многих странах мира, находясь в Мурманске?

Как вдохновляет Кольский край? Какого это - совмещать огромное количество хобби? И, наконец, кем работают художники?

Ответы на эти вопросы вы узнаете в Мурманской научке на встрече «Север в лицах».