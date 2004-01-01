Север в лицах

На этот раз об успехе, творчестве и о том, почему всё-таки молодежь выбирает на Севере жить, мы поговорим с Натальей Романенко. Предприниматель, член Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России», дизайнер, художник и мать троих детей расскажет, как найти баланс, все успеть, решиться на открытие собственного бизнеса и добиться победы в нескольких грантовых конкурсах. Уже традиционно встреча будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале библиотеки. Зрители смогут задать вопросы нашему гостю в комментариях.