Творческие работы на выставку представили более 30 семей из разных городов области: Мурманск, Кировск, Апатиты, Североморск, Кола и др. Получилась яркая экспозиция, где каждая работа наполнена душевным теплом. Посетителей удивит разнообразие техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На выставке будут представлены авторские текстильные куклы и деревянные игрушки, красочные лоскутные одеяла, изделия с использованием эпоксидной смолы, панно из стабилизированного мха, а также графические и живописные работы с различными сюжетами, которые отражают неповторимый взгляд на мир как ребёнка, так и взрослого человека.

Областная выставка семейного творчества «Семья» — это бережное отношение к семейным традициям, умение объединять разные поколения семьи и передавать подрастающему поколению навыки и любовь к совместному творчеству.

Приглашаем вас вдохновиться семейным творчеством!