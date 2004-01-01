Русские сезоны Дягилева

Начало ХХ века прошло под знаком Русских сезонов Дягилева. Над декорациями и костюмами дягилевских постановок работали передовые художники и модельеры. Об эпохе и ее творцах, их влиянии на культуру и эстетику моды и пойдет речь на творческой встрече с известным историком моды Александром Васильевым.



Александр Васильев — всемирно известный театральный художник, дизайнер интерьеров, а также искусствовед и историк моды.

В 1980 году окончил постановочный факультет школы-студии МХАТ. Является создателем декораций для опер, театральных постановок, фильмов и балетов, а также автором трех десятков книг, большинство из которых иллюстрированы фотографиями из коллекции автора.



Обладатель одной из самых крупных частных коллекций костюмов русского периода, награжден медалью С.П. Дягилева за пропаганду русского искусства, медалью

В. Нижинского, орденом «Меценат», золотой медалью Академии художеств России.



Читает лекции во многих колледжах и университетах мира по истории моды и сценического дизайна, а с 1994 года уделяет много времени мастер-классам и курсам лекций в российских университетах и колледжах.