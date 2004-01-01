Романтический саксофон
J. Seven (саксофон, Израиль)
J. Seven (саксофон, Израиль)
J. Seven - из Израиля с любовью
Как говорит сам маэстро: “-Я играю романтическую музыку, не джаз.
Безусловно, я ценю джаз, но этот стиль в большей степени предназначен для
самих музыкантов, а публике он далеко не всегда близок. …я исполняю ту
музыку, которую любят зрители — мелодии, на которых они выросли и
повзрослели и влюблялись, песни, которые им близки”
J.Seven – музыкант-мультиинструменталист, который, помимо владения
саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет
на испанской гитаре, блок флейте и барабанах.
J.Seven отличается своей активной манерой, артистизмом и
неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один
из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал, танцует во время игры на саксофоне и общается со зрителями.
Сегодня J.Seven известен не только в Израиле, но и является желанным гостем
на сценах многих стран мира.