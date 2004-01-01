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Рейс в 2007

Тур в мир всеми любимых хитов самых разных стилей house, r’n’b, pop

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События: Вечеринки.

Приглашаем на посадку пассажиров «Рейса в 2007»!

Лето - время путешествий, и мы решили организовать небольшой тур в мир всеми любимых, уже ставших классикой, хитов самых разных стилей house, r’n’b, pop, начиная с 2007!

На входе вас будут встречать очаровательные стюардессы нашего рейса, информационное табло подскажет выход на посадку, а если вдруг будут опоздавшие - звуковое оповещение уведомит вас об этом на весь терминал.

28 июня Okean Hall Airlines приглашает вас на борт «Рейса в 2007»

Okean Hall
28 июня
23:00
Цены

Вход свободный
Время вылета 23:00
21+

Информация & бронь места 288-789

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