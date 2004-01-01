Рейс в 2007

Приглашаем на посадку пассажиров «Рейса в 2007»!

Лето - время путешествий, и мы решили организовать небольшой тур в мир всеми любимых, уже ставших классикой, хитов самых разных стилей house, r’n’b, pop, начиная с 2007!

На входе вас будут встречать очаровательные стюардессы нашего рейса, информационное табло подскажет выход на посадку, а если вдруг будут опоздавшие - звуковое оповещение уведомит вас об этом на весь терминал.

28 июня Okean Hall Airlines приглашает вас на борт «Рейса в 2007»