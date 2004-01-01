159099

По Волге до Херсона

Пьеса в необычном жанре исторического анекдота

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

Эта история могла бы произойти в начале 20 века. Три известных писателя – Лев Толстой, Максим Горький и Антон Чехов вместе со своими спутницами Книппер-Чехова Ольга Леонардовна, жена Чехова, Андреева Мария Федоровна, любовница Горького, Толстая Софья Андреевна, жена Толстого – путешествуют по Волге на пароходе. Они едут в Херсон на премьеру Мейерхольда, каждый уверен, что поставлена именно его пьеса, а в итоге выясняется, что режиссёр соединил произведения всех трёх писателей в один спектакль, что, конечно, вызывает бурю эмоций, размышлений и необычных ситуаций.

Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер

Художник-постановщик – Борис Шлямин

Художник по свету – Павел Куделькин

Композитор – Филипп Чернов

Постановщик вокальных номеров – Анжелика Маркова

Аккомпаниатор – Надежда Вайткус

Художественный руководитель – Вадим Данцигер

Директор – Татьяна Вешнякова

В спектакле заняты артисты: заслуженные артисты РФ Александр Водопьнов, Владимир Равданович; Анна Будовская, Надежда Вайткус, Алексей Воронин, Юлия Гусарова, Юрий Луговых, Владимир Морев, Ирина Рыдзелева, Тимур Сирбиладзе, Олеся Трум, Екатерина Ченчикова.

Цены

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?