По Волге до Херсона

Эта история могла бы произойти в начале 20 века. Три известных писателя – Лев Толстой, Максим Горький и Антон Чехов вместе со своими спутницами Книппер-Чехова Ольга Леонардовна, жена Чехова, Андреева Мария Федоровна, любовница Горького, Толстая Софья Андреевна, жена Толстого – путешествуют по Волге на пароходе. Они едут в Херсон на премьеру Мейерхольда, каждый уверен, что поставлена именно его пьеса, а в итоге выясняется, что режиссёр соединил произведения всех трёх писателей в один спектакль, что, конечно, вызывает бурю эмоций, размышлений и необычных ситуаций.

Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер

Художник-постановщик – Борис Шлямин

Художник по свету – Павел Куделькин

Композитор – Филипп Чернов

Постановщик вокальных номеров – Анжелика Маркова

Аккомпаниатор – Надежда Вайткус

Художественный руководитель – Вадим Данцигер

Директор – Татьяна Вешнякова

В спектакле заняты артисты: заслуженные артисты РФ Александр Водопьнов, Владимир Равданович; Анна Будовская, Надежда Вайткус, Алексей Воронин, Юлия Гусарова, Юрий Луговых, Владимир Морев, Ирина Рыдзелева, Тимур Сирбиладзе, Олеся Трум, Екатерина Ченчикова.