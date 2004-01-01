Это спектакль-праздник о том, что ты рассказываешь лучшей подруге, когда вышла замуж. На сцене две закадычные подруги за бутылочкой белого вспоминают и хохочут над тем, как мечтали о принце на белом коне, об идеальной семье, где дети сами делают уроки, а муж обожает гладить одежду и мыть посуду. Пьесу к этому спектаклю больше не встретить ни в одном театре, так как для постановки были использованы реальные истории собранные с женских форумов лично актрисами. Каждый спектакль всегда получается неповторимым и уникальным, потому что актрисы общаются с публикой , как с персонажами своей пьесы, постоянно импровизируют. Не удивляйтесь, если вас попросят выйти на сцену. «Пила вино и хохотала. Белое» подойдет и для женщин, которые не понаслышке знают, что такое семейная жизнь, и для мужчин, без которых эта жизнь невозможна.