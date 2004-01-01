Осеннее настроение
Концерт Никиты Болдырева
Концерт Никиты Болдырева
Программа:
Исполнители:
Никита Болдырев родился в 1987 году в Москве. В 2003-2007 г.г. учился в Государственном музыкальном колледже эстрадно-джазового искусства, который закончил с отличием. Выпускник Государственной классической академии им.Маймонида (2012, класс гитары Н.М.Головни).
В 2001 году был включен в Книгу рекордов планеты как «установивший мировой рекорд по скорости освоения гитарного репертуара» (формулировка Российского бюро по регистрации рекордов). В период учебы в колледже был стипендиатом Министерства культуры РФ и фонда В.Спивакова. В 2006 г. удостоен государственной премии для поддержки талантливой молодежи по Указу Президента РФ.
Никита Болдырев выступал с сольными концертными программами в городах России, Украины, Белоруссии, участвовал в гитарных и джазовых фестивалях в России, Польше, Австрии, Сербии, Украине, Белоруссии, в том числе в фестивалях «Мир гитары» (Калуга, 2009, 2013), «Виртуозы гитары» (Москва, 2012), «Strings» (Сербия, 2015). Неоднократно принимал участие в телевизионных и радиопередачах.
Никита Болдырев — лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов, причем побеждал он как в классической, так и в джазовой номинациях, что является достаточно редким случаем среди современных гитаристов. Именно на стыке классической и джазовой музыки базируется современное творчество Никиты Болдырева. Стилистически его репертуар можно охарактеризовать, как «джаз в классической гитаре» и «фингерстайл». Также Никита Болдырев активно сотрудничает с композиторами Геннадием Гладковым и Вячеславом Осьмининым.
С 2008 года Никита Болдырев преподает в Гитарном колледже (г.Москва).