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Осеннее настроение

Концерт Никиты Болдырева

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События: Концерты.

Программа:

  • 1) Ю.Маркин - "Осеннее настроение"
  • 2) Н.Болдырев (аранжировка Ю.Маркина) - "Двое рыжих в комнате"
  • 3) Б.Мартино (аранжировка Ю.Маркина) - "Estate"
  • 4) Дж.Гершвин (аранжировка А.Виницкого) - "Lady, Be Good"
  • 5) А.Виницкий - "Евгения"
  • 6) Баден Пауэлл (аранжировка Н.Болдырева) - "Berimbau"
  • 7) Номер оркестра
  • 8) А.Виницкий - "Вальс-баллада"
  • 9) Р.Диенс - "Tango En Skai"
  • 10) Дж.Гершвин (аранжировка Ю.Маркина) - "It Ain't Necessarily So"


Исполнители:

  • Никита БОЛДЫРЕВ - гитара
  • Москва
  • Евгений Попов – скрипка
  • Ашот Хоецян – скрипка
  • Екатерина Охраминская – виолончель
  • Марина Письменская - альт
  • Ольга Ласкина – контрабас
  • Петр Макаров – фортепиано
  • Сергей Дудецкий – ударные
  • Мурманск

Никита Болдырев родился в 1987 году в Москве. В 2003-2007 г.г. учился в Государственном музыкальном колледже эстрадно-джазового искусства, который закончил с отличием. Выпускник Государственной классической академии им.Маймонида (2012, класс гитары Н.М.Головни).
В 2001 году был включен в Книгу рекордов планеты как «установивший мировой рекорд по скорости освоения гитарного репертуара» (формулировка Российского бюро по регистрации рекордов). В период учебы в колледже был стипендиатом Министерства культуры РФ и фонда В.Спивакова. В 2006 г. удостоен государственной премии для поддержки талантливой молодежи по Указу Президента РФ.
Никита Болдырев выступал с сольными концертными программами в городах России, Украины, Белоруссии, участвовал в гитарных и джазовых фестивалях в России, Польше, Австрии, Сербии, Украине, Белоруссии, в том числе в фестивалях «Мир гитары» (Калуга, 2009, 2013), «Виртуозы гитары» (Москва, 2012), «Strings» (Сербия, 2015). Неоднократно принимал участие в телевизионных и радиопередачах.
Никита Болдырев — лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов, причем побеждал он как в классической, так и в джазовой номинациях, что является достаточно редким случаем среди современных гитаристов. Именно на стыке классической и джазовой музыки базируется современное творчество Никиты Болдырева. Стилистически его репертуар можно охарактеризовать, как «джаз в классической гитаре» и «фингерстайл». Также Никита Болдырев активно сотрудничает с композиторами Геннадием Гладковым и Вячеславом Осьмининым.
С 2008 года Никита Болдырев преподает в Гитарном колледже (г.Москва).

Филармония
11 сентября
17:00

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