Программа:

1) Ю.Маркин - "Осеннее настроение"

2) Н.Болдырев (аранжировка Ю.Маркина) - "Двое рыжих в комнате"

3) Б.Мартино (аранжировка Ю.Маркина) - "Estate"

4) Дж.Гершвин (аранжировка А.Виницкого) - "Lady, Be Good"

5) А.Виницкий - "Евгения"

6) Баден Пауэлл (аранжировка Н.Болдырева) - "Berimbau"

7) Номер оркестра

8) А.Виницкий - "Вальс-баллада"

9) Р.Диенс - "Tango En Skai"

10) Дж.Гершвин (аранжировка Ю.Маркина) - "It Ain't Necessarily So"



Исполнители:

Никита БОЛДЫРЕВ - гитара

Москва

Евгений Попов – скрипка

Ашот Хоецян – скрипка

Екатерина Охраминская – виолончель

Марина Письменская - альт

Ольга Ласкина – контрабас

Петр Макаров – фортепиано

Сергей Дудецкий – ударные

Мурманск

Никита Болдырев родился в 1987 году в Москве. В 2003-2007 г.г. учился в Государственном музыкальном колледже эстрадно-джазового искусства, который закончил с отличием. Выпускник Государственной классической академии им.Маймонида (2012, класс гитары Н.М.Головни).

В 2001 году был включен в Книгу рекордов планеты как «установивший мировой рекорд по скорости освоения гитарного репертуара» (формулировка Российского бюро по регистрации рекордов). В период учебы в колледже был стипендиатом Министерства культуры РФ и фонда В.Спивакова. В 2006 г. удостоен государственной премии для поддержки талантливой молодежи по Указу Президента РФ.

Никита Болдырев выступал с сольными концертными программами в городах России, Украины, Белоруссии, участвовал в гитарных и джазовых фестивалях в России, Польше, Австрии, Сербии, Украине, Белоруссии, в том числе в фестивалях «Мир гитары» (Калуга, 2009, 2013), «Виртуозы гитары» (Москва, 2012), «Strings» (Сербия, 2015). Неоднократно принимал участие в телевизионных и радиопередачах.

Никита Болдырев — лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов, причем побеждал он как в классической, так и в джазовой номинациях, что является достаточно редким случаем среди современных гитаристов. Именно на стыке классической и джазовой музыки базируется современное творчество Никиты Болдырева. Стилистически его репертуар можно охарактеризовать, как «джаз в классической гитаре» и «фингерстайл». Также Никита Болдырев активно сотрудничает с композиторами Геннадием Гладковым и Вячеславом Осьмининым.

С 2008 года Никита Болдырев преподает в Гитарном колледже (г.Москва).