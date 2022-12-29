Новый год
Новогодняя ночь в Zall club
Вы, конечно, можете встретить новый год!
Банально - просидеть у телевизора всю ночь, или же забыться лицом в оливье... Вы можете всю ночь проторчать в ВК... НО ночной клуб "ZALL Club" приглашает Вас встретить 2023 год так, чтобы он оставил только хорошее и запомнился надолго!
РОЗЫГРЫШ 3 СТОЛОВ С ДЕПОЗИТОМ 5000₽ ЗА РЕПОСТ
ДЕПОЗИТ* 5000 ₽
ДЕПОЗИТ* 5000 ₽
ДЕПОЗИТ* 5000 ₽
БЕСПЛАТНОЕ ШАМПАНСКОЕ ВСЕМ С 22:00 ДО 00:00
Быть участником группы НОЧНОЙ КЛУБ ZALL Club
Закрепить ее на стене
Сделать репост этой записи
Не удалять пост до конца розыгрыша
* - Депозит действует на четыре человека, вход для них будет бесплатный!
Победитель будет выбран случайным образом 29.12.2022.
Бронь столов: 700-605
ZALL CLUB, Шмидта 43.