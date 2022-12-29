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Новый год

Новогодняя ночь в Zall club

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События: Вечеринки.

Вы, конечно, можете встретить новый год!
Банально - просидеть у телевизора всю ночь, или же забыться лицом в оливье... Вы можете всю ночь проторчать в ВК... НО ночной клуб "ZALL Club" приглашает Вас встретить 2023 год так, чтобы он оставил только хорошее и запомнился надолго!

РОЗЫГРЫШ 3 СТОЛОВ С ДЕПОЗИТОМ 5000₽ ЗА РЕПОСТ

ДЕПОЗИТ* 5000 ₽
ДЕПОЗИТ* 5000 ₽
ДЕПОЗИТ* 5000 ₽

БЕСПЛАТНОЕ ШАМПАНСКОЕ ВСЕМ С 22:00 ДО 00:00

Быть участником группы НОЧНОЙ КЛУБ ZALL Club
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* - Депозит действует на четыре человека, вход для них будет бесплатный!

Победитель будет выбран случайным образом 29.12.2022.

Бронь столов: 700-605
ZALL CLUB, Шмидта 43.

ZALL CLUB & concert hall
31 декабря
22:00

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