Вы, конечно, можете встретить новый год!

Банально - просидеть у телевизора всю ночь, или же забыться лицом в оливье... Вы можете всю ночь проторчать в ВК... НО ночной клуб "ZALL Club" приглашает Вас встретить 2023 год так, чтобы он оставил только хорошее и запомнился надолго!

РОЗЫГРЫШ 3 СТОЛОВ С ДЕПОЗИТОМ 5000₽ ЗА РЕПОСТ

ДЕПОЗИТ* 5000 ₽

ДЕПОЗИТ* 5000 ₽

ДЕПОЗИТ* 5000 ₽

БЕСПЛАТНОЕ ШАМПАНСКОЕ ВСЕМ С 22:00 ДО 00:00

Быть участником группы НОЧНОЙ КЛУБ ZALL Club

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* - Депозит действует на четыре человека, вход для них будет бесплатный!

Победитель будет выбран случайным образом 29.12.2022.

Бронь столов: 700-605

ZALL CLUB, Шмидта 43.