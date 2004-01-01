Новогодняя ночь в баре М-клуб
Роскошный новогодний ужин с развлекательной программой
Приглашаем Вас встретить 2025 год в месте, где сбываются самые смелые гастрономические мечты.
Сияние ваших глаз, брызги шампанского и блеск главной ночи года. Вас ждет роскошный новогодний ужин от нашего бренд-шефа Максима Галецкого , а атмосферу дополнят развлекательная программа, выступление Анастасии Никитиной и зажигательный сет от DJ Alex Moore.
Стоимость: 12 000 с человека
Получить дополнительную информацию и забронировать стол можно по телефону 288-789