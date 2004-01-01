163609

Новогодняя ночь в баре М-клуб

Роскошный новогодний ужин с развлекательной программой

0
Я иду
Ваша оценка
События: Вечеринки, Новый год.

Приглашаем Вас встретить 2025 год в месте, где сбываются самые смелые гастрономические мечты.

Сияние ваших глаз, брызги шампанского и блеск главной ночи года. Вас ждет роскошный новогодний ужин от нашего бренд-шефа Максима Галецкого , а атмосферу дополнят развлекательная программа, выступление Анастасии Никитиной и зажигательный сет от DJ Alex Moore.

Цены

Стоимость: 12 000 с человека
Получить дополнительную информацию и забронировать стол можно по телефону 288-789

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?