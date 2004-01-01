НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2025 В OKEАN HALL
Встречаем Новый год в стиле Бурлеск
Друзья, с каждой секундой приближается самый волшебный, самый уютный и самый яркий праздник в году!
Встречаем Новый год 2025 в стиле Бурлеск!
Яркое шоу от команды красавиц Okean Hall в сопровождении живого вокала Анастасии Никитиной под хиты легендарного жанра!
Конечно же, поздравление от главных героев Деда Мороза и Снегурочки!
Музыкальное сопровождение от dj's: Globe , Tanitsoy , Dima Mad .
Голос ночи: Mc Lodoss
Новогодний Бурлеск на сцене Okean Hall
До встречи!
Вход платный:
23:00 - 02:00 - 2000 руб.
02:00 - 06:00 - 1500 руб.
*время шоу-программы с 00:30 до 02:00
Бронь столов по телефону:
8 (8152) 288-789