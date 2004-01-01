НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2025 В OKEАN HALL

Друзья, с каждой секундой приближается самый волшебный, самый уютный и самый яркий праздник в году!



Встречаем Новый год 2025 в стиле Бурлеск!

Яркое шоу от команды красавиц Okean Hall в сопровождении живого вокала Анастасии Никитиной под хиты легендарного жанра!



Конечно же, поздравление от главных героев Деда Мороза и Снегурочки!

Музыкальное сопровождение от dj's: Globe , Tanitsoy , Dima Mad .

Голос ночи: Mc Lodoss



Новогодний Бурлеск на сцене Okean Hall

До встречи!