За плечами проекта «Doody Band» такие программы как «Диснейство» в составе биг-бэнда с хором, «Орган и Джаз» трио, шоу-концерт «Назад в мультики» в оркестровом комбо-составе, «Орган/Флейта в Джазе», где впервые на сцене филармонии прозвучали потрясающие джазовые импровизации на флейте от маэстро и очень сильного музыканта - полиинструменталиста Владимира Нестеренко, а также от мастера своего дела - гитариста - Вадима Харченко. Также проведены две серии познавательно образовательных концертов-бесед под маркой «Doody Band Quintet» («Джазовые НеСтандарты» и «ACID JAZZ»), где в камерной обстановке слушателям были представлены популярные джазовые композиции и мировые хиты в джазовых обработках с объяснением стилей, форм и краткой истории джазовой музыки на простом и понятном языке.

Автору проекта очень не хочется повторяться, поэтому и сейчас «Doody Band» готовит в большом концертном зале филармонии весьма необычную инструментальную музыкально-световую программу «Музыка Света» с уже знакомым вам мастером своего дела – гитаристом – Вадимом Харченко, прекрасным пианистом Павлом Моисеевым и потрясающим музыкантом из далёкой и солнечной Мексики! С радостью представлю Вам его и основной состав!

Карлос Рамон Эрнандес Кастельянос – музыкант, басист, контрабасист, бенд-лидер, композитор и аранжировщик из города Вильяэрмоса, штат Табаско, Мексика.

В течение своей музыкальной деятельности принимал участие в различных творческих проектах и музыкальных группах. Играл на контрабасе в оркестре «Esperanza Azteca» (штат Табаско), был участником струнного квартета Автономного Университета штата Табаско, гастролировал с известной фольклорной группой «Pachamama», также с «Saul di Tupi», также в составе бэнда скрипачки Карины Бурхановой, участник массового национального концерта на главной площади страны «Сокало». Участвовал в новогоднем музыкальном фестивале «Гвадалараха», а также в концерте ежегодной ярмарки региональных достижений «Ферия» (штат Табаско),В СПб участвовал в проекте «Идиот» Достоевского, в фестивалях «Псков Джаз», «Petrojazz» и другие.

Как музыкант принимал участие в различных теле и радио передачах, таких как Netflix "El NIÑERO", «Patriot Radio», «EXA FM», «Red Cultural ISSET» и радио «Tabasco Hoy». Выступал на крупных сценах, как Мексики так и России, участвуя более чем в двадцати музыкальных фестивалях джаза, альтернативного рока и фольклорной музыки обеих стран.

Вадим Харченко – джазовый гитарист и композитор, участник многих московских коллективов и лидер собственных ансамблей. Вадим выступал на таких международных фестивалях, как «Усадьба Джаз», «Arctic Jazz», «Город Джаз» и др., а в 2012 году стал лауреатом конкурса «Многоликая гитара».

Сотрудничал с многими представителями джазовой сцены: Владимиром Нестеренко, Павлом Скорняковым, Сергеем Хутасом, Николаем Ольшанским, Михаилом Фотченковым, Ольгой Синяевой, Анастасией Лютовой и многими другими. Выступает на ведущих площадках Москвы: Джаз-клуб «Эссе», Клуб Игоря Бутмана, клуб Алексея Козлова и др.

Павел Моисеев – джазовый пианист, педагог, аранжировщик, автор проекта «Метроном».

Участник международных джазовых фестивалей "Арктик Джаз" и «Barents Jazz». В 2011 году под управлением П. Растопнина участвовал в составе симфо-джазового оркестра в программе, посвящённой духовной музыке Дюка Эллингтона, В 2014 году в составе коллектива «mr.bape!» (г. Москва) выступал с Кириллом Толмацким (Децл). В 2018 году принимал участие в музыкальном оформлении студии «Красный Квадрат» (г. Москва) на проектах «Лучше Всех» и «Модный приговор». Участник серии проектов «Doody Band. Назад в Мультики» (комбо-состав), «Doody Band Quintet. Джазовые НеСтандарты» и «Doody Band Quintet. ACID JAZZ».

Сергей Дудецкий – автор и организатор проектов под маркой «Doody Band», барабанщик, перкуссионист, бэнд-лидер, аранжировщик и педагог.

Солист, артист оркестра и концертмейстер ударной группы Мурманской Областной Филармонии. Выступал как в бендах, так и в составе оркестра с известными музыкантами А. Чижиком, П. Новиков-Растопнин, В. Волковым, Аргишти, Д. Гайворонским, А. Гайнуллиным, С. Соном, В.

Харченко, Е. Южиным, Д. Хворостовским, В. Нестеренко.

Ведет активную концертную деятельность, выступая не только в Мурманске и области, но и участвуя в российских и международных турах, таких как: проект "Песни Белого моря" (Мурманск, Кировск, Санкт-Петербург, Архангельск), "Кибер Одиссея" (Мурманск), "Партизанский реквием" (Киркенес, Мурманск).

Принимал участие в международных оперных проектах "Den Norske Opera" в составе симфонического оркестра на территории РФ и Норвегии, также в международных фестивалях: "Арктик джаз" и «Barents Jazz» (Мурманск), "Серебряные звуки" (Петрозаводск, лауреат фестиваля). Лауреат 1 степени международного конкурса «Звёздный Континент» (Кировск).

Художник по свету: Сергей Оношко

Также в концерте примут участие:

Левон Аракелян (виолончель)

Екатерина Луговых (альт саксофон)

Виталий Кондаков (вибрафон/перкуссия)