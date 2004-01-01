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Мурмашинский Арбат

Ежегодный музыкально-творческий фестиваль

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События: Концерты, Фестивали.

Фестиваль состоится в Мурмашах, на концертной площадке-крыльце ДК «Мурмаши».

Дом культуры «Мурмаши» приглашает вас на Open Аir , посвященный Дню молодежи!

Вас ждет разнообразная развлекательная программа:

  • концерт молодежных рок-групп,
  • ярмарка декоративно-прикладного творчества,
  • веселые игры и конкурсы и многое другое.

А так же! Сюрпризы и подарки  от наших замечательных партнеров и спонсоров:

День молодежи – день энергии и творчества. Не пропустите! Ждем вас!

Заявку на участие присылайте на почтовый адрес: dkmurmashi_zayavki@mail.ru

Форма заявки.

ДК Энергетик
27 июня
15:00

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