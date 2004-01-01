Мурмашинский Арбат
Ежегодный музыкально-творческий фестиваль
Ежегодный музыкально-творческий фестиваль
Фестиваль состоится в Мурмашах, на концертной площадке-крыльце ДК «Мурмаши».
Дом культуры «Мурмаши» приглашает вас на Open Аir , посвященный Дню молодежи!
Вас ждет разнообразная развлекательная программа:
А так же! Сюрпризы и подарки от наших замечательных партнеров и спонсоров:
День молодежи – день энергии и творчества. Не пропустите! Ждем вас!
Заявку на участие присылайте на почтовый адрес: dkmurmashi_zayavki@mail.ru