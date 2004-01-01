Мурмашинский Арбат

Фестиваль состоится в Мурмашах, на концертной площадке-крыльце ДК «Мурмаши».

Дом культуры «Мурмаши» приглашает вас на Open Аir , посвященный Дню молодежи!

Вас ждет разнообразная развлекательная программа:

концерт молодежных рок-групп,

ярмарка декоративно-прикладного творчества,

веселые игры и конкурсы и многое другое.

А так же! Сюрпризы и подарки от наших замечательных партнеров и спонсоров:



День молодежи – день энергии и творчества. Не пропустите! Ждем вас!

Заявку на участие присылайте на почтовый адрес: dkmurmashi_zayavki@mail.ru



Форма заявки.