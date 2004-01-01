Вообще «Мастер и Маргарита» не особо охотно поддается постановке. Не так то это просто — внести довольно крупное произведение в рамки спектакля. Задачу усложняют тесно-тонкое переплетение сюжетных линий, да и вообще роман сам по себе окутан мистическим ореолом. Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку (нехорошего романа) Михаила Булгакова. Необычно, оригинально, блестяще. Такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерным шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия, поверьте, оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал. С помощью постановки и игры актеров, зрители как будто перенеслись в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки, буквально притягивают к себе и очаровывают.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?!). Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности — все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Плата за вход: разум, буржуйка, садовая скамья и трон мессира — на сцене больше ничего нет. «Такой аскетизм в оформлении сцены постановщик Валерий Белякович компенсирует световыми эффектами — лазерные лучи высвечивают то профиль Маргариты, то башни Ершалаима и крест с распятым Га-Ноцри, то горящие листы романа Мастера.

Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано не ясно. Толи из-за сложности сюжета, толи из-за мистики которой окутан роман, но точно известно одно, самое главное играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание, под силу только самым опытным актерам, актерам которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже больше 10 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

Театр-постановщик Огни Москвы / Независимый театр

В ролях Ольга КабоМихаил ГудошниковАртём ГлотовИгорь АфанасьевАлександр ГундаревВладимир Бегма

Автор Михаил Булгаков

Режиссёр Валерий Белякович

Время 150 мин.