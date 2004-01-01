161505

Мастер и Маргарита

Подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

Вообще «Мастер и Маргарита» не особо охотно поддается постановке. Не так то это просто — внести довольно крупное произведение в рамки спектакля. Задачу усложняют тесно-тонкое переплетение сюжетных линий, да и вообще роман сам по себе окутан мистическим ореолом. Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку (нехорошего романа) Михаила Булгакова. Необычно, оригинально, блестяще. Такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерным шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия, поверьте, оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал. С помощью постановки и игры актеров, зрители как будто перенеслись в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки, буквально притягивают к себе и очаровывают.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?!). Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности — все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Плата за вход: разум, буржуйка, садовая скамья и трон мессира — на сцене больше ничего нет. «Такой аскетизм в оформлении сцены постановщик Валерий Белякович компенсирует световыми эффектами — лазерные лучи высвечивают то профиль Маргариты, то башни Ершалаима и крест с распятым Га-Ноцри, то горящие листы романа Мастера.

Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано не ясно. Толи из-за сложности сюжета, толи из-за мистики которой окутан роман, но точно известно одно, самое главное играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание, под силу только самым опытным актерам, актерам которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже больше 10 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

Театр-постановщик Огни Москвы / Независимый театр
В ролях Ольга КабоМихаил ГудошниковАртём ГлотовИгорь АфанасьевАлександр ГундаревВладимир Бегма
Автор Михаил Булгаков
Режиссёр Валерий Белякович
Время 150 мин.

ДК им. С.М. Кирова
27 сентября
19:00
Цены

от 800р.

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?