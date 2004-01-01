Режиссёр следует за авторским текстом, изящно осовременивает темы, придавая им актуальность времени, переосмысливает классику, чтобы показать людям самих себя, пороки и страхи человеческой души.



Лаконичная красота сценографии сочетается с пронзительной поэзией Лермонтова.

Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер



Художник-постановщик – Борис Шлямин (г. Нижний Новгород)



Художник по костюмам – Жанна Усачёва (г. Санкт-Петербург)



Художник по свету – Павел Куделькин



Балетмейстер – Ярослав Францев (г. Москва)



Музыкальное оформление – Вадим Данцигер





В спектакле заняты: заслуженный артист России Владимир Равданович; артисты: Марина Волкодав, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Евгений Застражников, Светлана Лебедева, Юрий Луговых, Диана Михайлова, Владимир Морев, Маргарита Османова, Александр Покатнёв, Олеся Трум, Алексей Худяков, Андрей Шпеко.