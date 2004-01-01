Маскарад
Яркий спектакль по мотивам поэтической драмы М.Ю. Лермонтова
Яркий спектакль по мотивам поэтической драмы М.Ю. Лермонтова
Режиссёр следует за авторским текстом, изящно осовременивает темы, придавая им актуальность времени, переосмысливает классику, чтобы показать людям самих себя, пороки и страхи человеческой души.
Лаконичная красота сценографии сочетается с пронзительной поэзией Лермонтова.
Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер
Художник-постановщик – Борис Шлямин (г. Нижний Новгород)
Художник по костюмам – Жанна Усачёва (г. Санкт-Петербург)
Художник по свету – Павел Куделькин
Балетмейстер – Ярослав Францев (г. Москва)
Музыкальное оформление – Вадим Данцигер
В спектакле заняты: заслуженный артист России Владимир Равданович; артисты: Марина Волкодав, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Евгений Застражников, Светлана Лебедева, Юрий Луговых, Диана Михайлова, Владимир Морев, Маргарита Османова, Александр Покатнёв, Олеся Трум, Алексей Худяков, Андрей Шпеко.