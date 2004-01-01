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Маскарад

Яркий спектакль по мотивам поэтической драмы М.Ю. Лермонтова

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События: Спектакли.

Режиссёр следует за авторским текстом, изящно осовременивает темы, придавая им актуальность времени, переосмысливает классику, чтобы показать людям самих себя, пороки и страхи человеческой души.

Лаконичная красота сценографии сочетается с пронзительной поэзией Лермонтова.

Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер

Художник-постановщик – Борис Шлямин (г. Нижний Новгород)

Художник по костюмам – Жанна Усачёва (г. Санкт-Петербург)

Художник по свету – Павел Куделькин

Балетмейстер – Ярослав Францев (г. Москва)

Музыкальное оформление – Вадим Данцигер

В спектакле заняты: заслуженный артист России Владимир Равданович; артисты: Марина Волкодав, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Евгений Застражников, Светлана Лебедева, Юрий Луговых, Диана Михайлова, Владимир Морев, Маргарита Османова, Александр Покатнёв, Олеся Трум, Алексей Худяков, Андрей Шпеко.

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