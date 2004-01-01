Кнцерт одной из самых романтичных и душевных групп России

Этой летней ночью прозвучат лучшие хиты: «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Эта песня для тебя», «Здравствуй, мам», «Туда где» и «Сколько бы».

Обладатели «Золотого граммофона», номинанты премий МУЗ-ТВ и РУ.ТВ, участники крупных фестивалей по всей стране — группа​ МАРСЕЛЬ вот уже более 15 лет​ продолжает влюблять в себя публику своим творчеством. Их клипы набирают миллионы просмотров в YouTube, а песни откликаются в сердцах тысяч поклонников, потому что темы взяты из реальной жизни и близки каждому.

Вас ждут честная лирика и романтика, красивые мелодии и добрые песни о любви, живой звук и и невероятная энергетика, которыми славятся концерты МАРСЕЛЬ.