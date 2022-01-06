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Малыш и Карлсон

Сказка о дружбе Малыша и Карлсона, полной веселья и приключений

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События: Концерты.

«Карлсон, который живет на крыше» - любимая детьми и взрослыми замечательная сказка шведской писательницы Астрид Линдгрен. Смешной, веселый, обожающий добрые проказы, Карлсон ("мужчина в самом расцвете сил"), больше всего на свете любит варенье и баловство! И все же, несмотря на все шалости, он "самый милый и добрый в мире" - так он говорит о себе сам. С Карлсоном не скучно: он знает все на свете, с ним можно проказничать сколько угодно, а потом утешиться словами: "Пустяки! Дело житейское". 

Филармония
6 января 2022
12:00
Цены

от 600 руб.

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