Малыш и Карлсон

«Карлсон, который живет на крыше» - любимая детьми и взрослыми замечательная сказка шведской писательницы Астрид Линдгрен. Смешной, веселый, обожающий добрые проказы, Карлсон ("мужчина в самом расцвете сил"), больше всего на свете любит варенье и баловство! И все же, несмотря на все шалости, он "самый милый и добрый в мире" - так он говорит о себе сам. С Карлсоном не скучно: он знает все на свете, с ним можно проказничать сколько угодно, а потом утешиться словами: "Пустяки! Дело житейское".