Автор: В. Гуркин

Режиссер: Василий Мищенко

Композитор: Алексей Пономарев

Художник сценограф: Сергей Тимонин

Артисты:

Анатолий Журавлев, Ольга Прокофьева, Михаил Жигалов, Мария Голубкина, Ольга Анохина, Наталья Громушкина, Мирослава Карпович, Александр Коркунов и другие.

Всенародно любимая комедия и всенародно любимые актеры. В спектакле по пьесе В. Туркина “Любовь и голуби” вы увидите лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения в исполнении трех поколений “звезд” российского театра и кино: от легендарных актеров, любимых с детства, до новых ярких восходящих “звезд”. Актеры не только сыграют, но и споют, т.к. история у нас еще и музыкальная.

Продолжительность 2 часа 20 минут с антрактом.