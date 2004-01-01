Ловись, рыбка, большая и маленькая…

В ходе мероприятия ребята узнают, что Всемирный день рыболовства считается международным праздником. Его отмечают и любители подержать в руках удочки, и те, для кого ловля рыбы является профессией. Рыбалка настолько увлекательный процесс, что только рыбаки могут часами мокнуть под дождем или сидеть с удочкой на морозе.

Участники встречи, заглянувшие на огонек в субботу, тоже почувствуют себя на время заядлыми рыбаками — их ожидают: рассказ об истории праздника, просмотр смешных фрагментов из «Ералаша», викторина об обитателях водной стихии, сама рыбалка! Только улов у начинающих рыбаков будет совсем не рыбный. Но об этом гости узнают только на празднике в библиотеке.