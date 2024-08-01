Lizwi по праву можно назвать главным голосом Афро Хауса в 2024 году. Начав свою карьеру с совместных работ с DaCapo, которые вышли на Armada music, она быстро попала в плейлисты самых значимых имен в электронной музыке, в том числе и Black Coffee. После этого ей была открыта дорога на все главные афро хаус лейблы мира. MoBlack, Abracadabra, Wired, Get Physical и так далее. И вот приходит время для совместной работы с еще одной восходящей звездой из Франции — Joezi, их совместный трек Amathole быстро набирает популярность, а в конце 2023 года и вовсе врывается во все главные тренды в соцсетях, миллионы просмотров, сотни тысяч упоминаний, и вот 2024 год проходит под звуки Amathole! Прямиком из Южной Африки — Lizwi, девушка, подарившая свой голос всем главным афро-хитам 2023-2024 года!