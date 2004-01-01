Литературный календарь: январь

Цикл выставок познакомит читателей с книгами писателей-юбиляров 2022 года

3 января исполняется 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина – английского писателя, лингвиста и филолога. Толкин – автор классических произведений «высокого фэнтези»: повести «Хоббит, или Туда и обратно», трилогии «Властелин колец» и их предыстории – романа «Сильмариллион».

Умберто Эко – итальянский ученый, философ, специалист по семиотике и средневековой эстетике, теоретик культуры, литературный критик, писатель, публицист. Среди его знаменитых романов – «Имя розы», «Маятник Фуко», «Остров накануне»,

«Баудолино», «Таинственное пламя царицы Лоаны», «Пражское кладбище». 90-летний юбилей Умберто Эко будет отмечаться 5 января.

27 января 90 лет назад родился Льюис Кэрролл (настоящее имя Чарльз Лютвидж Доджсон) – английский писатель, математик, логик, философ, диакон и фотограф. Самые известные произведения Кэрролла – «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье», юмористическая поэма «Охота на Снарка».

А еще в январе родились Мольер и Шарль Перро, Джек Лондон и Алан Александр Милн, Михаил Салтыков-Щедрин и Анатолий Рыбаков, Осип Мандельштам и Николай Рубцов, Павел Бажов и Владимир Высоцкий… «Литературный календарь» –

замечательный повод перечитать любимые произведения или познакомиться с ними впервые.