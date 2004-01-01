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Квартирник

Новогодний музыкальный спектакль

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События: Концерты.

Как же иногда хочется простого человеческого благополучия: собственную квартиру, зарплату побольше и доброжелательных соседей. Но в этой рутинной суете мы часто забываем про свои мечты и становимся не такими счастливыми, какими мечтали быть в детстве.

"Квартирник" - это история про знакомых вам людей: вы точно встречали таких же в своей жизни: одиноких, но жизнерадостных. И вы бы рады были с ними пообщаться, но снова дела, работа…

Мы предлагаем вам отвлечься от привычных дел и окунуться в дружелюбную атмосферу праздника, от души посмеяться, услышать песни новых авторов и осознать, что Новый год - волшебная пора не только для детей, но и для взрослых.

ДК «Первомайский»
18 декабря
19:00
24 декабря
19:00
24 декабря
19:00
Цены

250 р.

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