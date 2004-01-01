Как же иногда хочется простого человеческого благополучия: собственную квартиру, зарплату побольше и доброжелательных соседей. Но в этой рутинной суете мы часто забываем про свои мечты и становимся не такими счастливыми, какими мечтали быть в детстве.

"Квартирник" - это история про знакомых вам людей: вы точно встречали таких же в своей жизни: одиноких, но жизнерадостных. И вы бы рады были с ними пообщаться, но снова дела, работа…

Мы предлагаем вам отвлечься от привычных дел и окунуться в дружелюбную атмосферу праздника, от души посмеяться, услышать песни новых авторов и осознать, что Новый год - волшебная пора не только для детей, но и для взрослых.