Космическая дискотека

В Планетарии «Просто Космос» состоится космическая вечеринка, приуроченная к Дню молодежи.

Участников ждет тематическая атмосфера и потрясающие диджей-сеты от Dj York и Musha: зажигательные хиты и современные композиции в оригинальных обработках – все, что нужно для весёлой вечеринки!

Также пройдет тихая дискотека в наушниках. Все желающие смогут танцевать и слушать космическую музыку, не мешая людям на улице.

Среди присутствующих разыграют билеты в Планетарий.

Станьте ближе к Космосу!