Киномузыка
Музыка к отечественным и зарубежным фильмам
Музыка к отечественным и зарубежным фильмам
I отделение
1. Исаак Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»
2. Владимир Дашкевич. Фантазия на темы музыки из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
3. Микаэл Таривердиев. «Маленький принц» из к/ф «Пассажир с экватора». Солистка Лилия Мифтахова
4. Борис Мокроусов, Ян Френкель. Музыкальная картинка из к/ф «Неуловимые мстители»
5. Геннадий Гладков. Монолог Альдонсы из к/ф «Дульсинея Тобосская». Солистка Лилия Мифтахова
6. Александр Зацепин. «Погоня» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
7. Андрей Петров. Увертюра к к/ф «Укрощение огня»
II отделение
1. Джон Уильямс. Увертюра к к/ф «Звёздные войны»
2. Джон Уиллиамс. «Имперский марш» из к/ф «Звёздные войны»
3. Ник Гленни-Смит, Ханс Циммер. Основные моменты из к/ф «Скала»
4. Войцех Киляр. Вокализ из к/ф «Девятые врата». Солист Илья Макаров
5. Дэнни Эльфман. Интродукция к к/сериалу «Байки из склепа»
6. Дэнни Эльфман. Увертюра к к/ф «Человек-паук 3. Враг в отражении»
7. Роберт Фолк. Увертюра к к/ф «Полицейская академия»
Солисты: Лилия Мифтахова, Илья Макаров
Ведущий - Денис Дмитриев
Видеоряд - Екатерина Бобрицкая
Дирижёр - Сергей Горбатюк