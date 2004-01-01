Киномузыка

I отделение



1. Исаак Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»

2. Владимир Дашкевич. Фантазия на темы музыки из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

3. Микаэл Таривердиев. «Маленький принц» из к/ф «Пассажир с экватора». Солистка Лилия Мифтахова

4. Борис Мокроусов, Ян Френкель. Музыкальная картинка из к/ф «Неуловимые мстители»

5. Геннадий Гладков. Монолог Альдонсы из к/ф «Дульсинея Тобосская». Солистка Лилия Мифтахова

6. Александр Зацепин. «Погоня» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

7. Андрей Петров. Увертюра к к/ф «Укрощение огня»



II отделение



1. Джон Уильямс. Увертюра к к/ф «Звёздные войны»

2. Джон Уиллиамс. «Имперский марш» из к/ф «Звёздные войны»

3. Ник Гленни-Смит, Ханс Циммер. Основные моменты из к/ф «Скала»

4. Войцех Киляр. Вокализ из к/ф «Девятые врата». Солист Илья Макаров

5. Дэнни Эльфман. Интродукция к к/сериалу «Байки из склепа»

6. Дэнни Эльфман. Увертюра к к/ф «Человек-паук 3. Враг в отражении»

7. Роберт Фолк. Увертюра к к/ф «Полицейская академия»



Солисты: Лилия Мифтахова, Илья Макаров

Ведущий - Денис Дмитриев

Видеоряд - Екатерина Бобрицкая

Дирижёр - Сергей Горбатюк