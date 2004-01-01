Жанр: Драма в 2-х действиях

Автор: Александр Островский

Драма, по пьесе А. Островского «Гроза»

Автор пьесы, инсценировки - Александр Островский

Дата премьеры - 25 декабря 2023 года

Режиссёр-постановщик - Сергей Стеблюк

Художник-постановщик - Сергей Стеблюк

Художник по костюмам - Сергей Стеблюк

Художник по свету - Сергей Мартынов

Музыкальное оформление спектакля - Композитор Марина Шмотова

Спектакль поставлен по легендарной пьесе «Гроза» Александра Островского. Это трагедия светлого, чистого, жаждущего свободы и любви человека, задыхающегося в давящей атмосфере лицемерия, пошлости и приспособленчества.

Любовь Катерины самоубийственна, поскольку настоящее живое чувство не вписывается в рамки и лишено условностей, которые диктует мещанское окружение.

Спектакль поставил в Театре драмы Республики Карелия давний партнер театра московский режиссер Сергей Стеблюк.

В спектакле заняты: Евгения Верещагина, Никита Вишневкин, Никита Чернов, Елена Димитрова, Михаил Третьяков, Евгений Терских, Галина Пелевина, Александр Галиев, Заслуженный артист Карелии Дмитрий Максимов, Заслуженная артистка Карелии Галина Дарешкина, Виктория Бикетова, Руслан Горухин, Заслуженная артистка Карелии Светлана Кяхярь, Руслан Колесин, Руслан Арифуллин, Александра Гладких

Продолжительность спектакля - 2 часа 10 минут