Валентина Ивановна Карепова (1939 – 2020) – краевед, журналист, лауреат Общественной премии имени Виталия Маслова.

Более 15 лет Валентина Ивановна была ответственным секретарем Мурманской городской общественной организации «Ассоциация исследователей Арктики», более 40 лет – бессменной хранительницей музея истории Мурманского морского пароходства. Она является автором ряда книг, посвященных истории пароходства и его замечательным людям.

Мурманчанам будет представлена ее книга «Капитан Людмила». Это документальная повесть о первой в мире женщине - арктическом капитане Людмиле Тибряевой.

Второе издание «Мурманская берегиня» - это книга памяти Валентины Ивановны Кареповой, ушедшей из жизни в 2020 году.

Представят новые издания Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая – генеральный директор Морского литературно-художественного фонда им. Виктора Конецкого и писатель и журналист Владимир Михайлович Блинов.