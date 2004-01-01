Фильтры
Последний показ и творческая встреча/дискуссия
Последний показ и творческая встреча/дискуссия
Если ты ищешь совершенно новый опыт театрального переживания, тогда обязательно посети "Фильтры".
Ты смотришь спектакль на своём смартфоне и находишься в двух реальностях: настоящей (зима, холод, ночь) и виртуальной (красочная осень, вдохновение и интересная история). Следуя за спектаклем, ты увидишь осенний Мурманск, погрузишься в размышления о красоте, воображении и жизненном пути.
Чувственный оригинальный саундтрек спектакля, созданный Алексеем Гоманом и прекрасная операторская работа Дмитрия Калашникова, оставят неизгладимое впечатление.
20:00 - Последний показ спектакля
21:00 - Творческая встреча/дискуссия
Инструкция к спектаклюПеред тем, как приобрести билет, удостоверься, что ты 100% готов к просмотру видеоспектакля-прогулки "Фильтры".
Для просмотра тебе необходимы:
1. Полностью заряженный смартфон или планшет с высокоскоростным интернетом.
2. Наушники.
3. Тёплая одежда. Особенно утепли руки, так как тебе придётся держать перед собой телефон на протяжении 30 минут.
Перед началом просмотра:
1. Доберись до площади Первоучителей около Научной библиотеки (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а).
2. Встань у центрального входа, как показано на фото ниже, и направь телефон в сторону памятника Кириллу и Мефодию.
3. Нажми play.
N.B. на некоторых устройствах могут быть проблемы с воспроизведением видео, в этом случае под плеером размещена ссылка, где точно всё работает.
Совет №1: включи режим "Не беспокоить" перед просмотром и тебя не будут беспокоить звонки и уведомления на экране.
Совет №2: слабая батарея на телефоне - возьми с собой powerbank.
Совет №3: Попробуй держать телефон на селфипалке. Знатоки говорят, что так удобнее.
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