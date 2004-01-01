Если ты ищешь совершенно новый опыт театрального переживания, тогда обязательно посети "Фильтры".

Ты смотришь спектакль на своём смартфоне и находишься в двух реальностях: настоящей (зима, холод, ночь) и виртуальной (красочная осень, вдохновение и интересная история). Следуя за спектаклем, ты увидишь осенний Мурманск, погрузишься в размышления о красоте, воображении и жизненном пути.

Чувственный оригинальный саундтрек спектакля, созданный Алексеем Гоманом и прекрасная операторская работа Дмитрия Калашникова, оставят неизгладимое впечатление.

20:00 - Последний показ спектакля

21:00 - Творческая встреча/дискуссия

Инструкция к спектаклюПеред тем, как приобрести билет, удостоверься, что ты 100% готов к просмотру видеоспектакля-прогулки "Фильтры".

Для просмотра тебе необходимы:

1. Полностью заряженный смартфон или планшет с высокоскоростным интернетом.

2. Наушники.

3. Тёплая одежда. Особенно утепли руки, так как тебе придётся держать перед собой телефон на протяжении 30 минут.



Перед началом просмотра:

1. Доберись до площади Первоучителей около Научной библиотеки (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а).

2. Встань у центрального входа, как показано на фото ниже, и направь телефон в сторону памятника Кириллу и Мефодию.

3. Нажми play.



N.B. на некоторых устройствах могут быть проблемы с воспроизведением видео, в этом случае под плеером размещена ссылка, где точно всё работает.



Совет №1: включи режим "Не беспокоить" перед просмотром и тебя не будут беспокоить звонки и уведомления на экране.



Совет №2: слабая батарея на телефоне - возьми с собой powerbank.



Совет №3: Попробуй держать телефон на селфипалке. Знатоки говорят, что так удобнее.