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Ecstatic dance

Танец с самим собой, раскрепощающий и открывающий твои несметные богатства души

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События: Вечеринки.

Ecstatic dance — это танец со своими чувствами и одновременно медитация. Синтез разных музыкальных ритмов и твоей импровизации с жизнью.

Всё подобрано таким образом, чтобы каждый нашел тот паззл, который нужен для ощущения своей полноты.

В этот вечер с нами:

DJ Дмитрий Корнилов (Москва) — своей мощной энергетикой не даст заскучать под музыкальный сет электронного-этно-эмбиента.

Группа Атма (Мурманск) — импровизационный джем на этнических инструментах (варган, диджериду, флейты, ханг).

Олеся Демидова (Мурманск) — ведущая женских практик. Проведет небольшую аудио медитацию для всех.

Что будет:

  • Много движения и музыки
  • Этномаркет
  • Церемония какао
  • Мехенди
  • Веган/RAW сладости
  • Практика стояния на гвоздях
  • Путешествие по различным культурным музыкальным направлениям и стилям
  • Церемония китайского элитного чая

Мы создали очень дружественную атмосферу, чтобы мы могли:

  • зарядиться вдохновением
  • познакомиться с интересными людьми
  • встретиться с друзьями
  • выразить себя через танец
  • просто побыть собой!

Место проведения: Имидж-класс Элегия, Марата 30А

Город Мурманск
9 октября
18:30 - 23:30
Цены

Вход:
Donation от 1500₽
В день мероприятия 1700₽
Билет на двоих — 2800₽
Билет на троих — 3900₽

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