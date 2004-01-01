Ecstatic dance
Танец с самим собой, раскрепощающий и открывающий твои несметные богатства души
Ecstatic dance — это танец со своими чувствами и одновременно медитация. Синтез разных музыкальных ритмов и твоей импровизации с жизнью.
Всё подобрано таким образом, чтобы каждый нашел тот паззл, который нужен для ощущения своей полноты.
В этот вечер с нами:
DJ Дмитрий Корнилов (Москва) — своей мощной энергетикой не даст заскучать под музыкальный сет электронного-этно-эмбиента.
Группа Атма (Мурманск) — импровизационный джем на этнических инструментах (варган, диджериду, флейты, ханг).
Олеся Демидова (Мурманск) — ведущая женских практик. Проведет небольшую аудио медитацию для всех.
Что будет:
Мы создали очень дружественную атмосферу, чтобы мы могли:
Место проведения: Имидж-класс Элегия, Марата 30А
Вход:
Donation от 1500₽
В день мероприятия 1700₽
Билет на двоих — 2800₽
Билет на троих — 3900₽