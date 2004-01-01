Танец с самим собой, раскрепощающий и открывающий твои несметные богатства души

Ecstatic dance — это танец со своими чувствами и одновременно медитация. Синтез разных музыкальных ритмов и твоей импровизации с жизнью.

Всё подобрано таким образом, чтобы каждый нашел тот паззл, который нужен для ощущения своей полноты.

В этот вечер с нами:

DJ Дмитрий Корнилов (Москва) — своей мощной энергетикой не даст заскучать под музыкальный сет электронного-этно-эмбиента.

Группа Атма (Мурманск) — импровизационный джем на этнических инструментах (варган, диджериду, флейты, ханг).

Олеся Демидова (Мурманск) — ведущая женских практик. Проведет небольшую аудио медитацию для всех.

Что будет:

Много движения и музыки

Этномаркет

Церемония какао

Мехенди

Веган/RAW сладости

Практика стояния на гвоздях

Путешествие по различным культурным музыкальным направлениям и стилям

Церемония китайского элитного чая

Мы создали очень дружественную атмосферу, чтобы мы могли:

зарядиться вдохновением

познакомиться с интересными людьми

встретиться с друзьями

выразить себя через танец

просто побыть собой!

Место проведения: Имидж-класс Элегия, Марата 30А