Диджей входит в Топ 100 диджеев России и занимает 25 место в профессиональном топе диджеев страны

DJ Renat уже очень давно известен многим поколениям клубной публики России. Музыкант и настоящий профессионал своего дела!

На протяжении долгих лет входит во многие профильные Top 100 диджеев России. Резидент имиджевых ночных клубов Санкт-Петербурга.



Его работы издавались на множестве российских и зарубежных лейблов среди которых нельзя не отметить Universal Music, Ministry Of Sound, Hed Kandi и Enormous Tunes.



21 июня сбор в Okean Hall при поддержке: