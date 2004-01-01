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DJ RENAT

Диджей входит в Топ 100 диджеев России и занимает 25 место в профессиональном топе диджеев страны

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События: Вечеринки.

DJ Renat уже очень давно известен многим поколениям клубной публики России. Музыкант и настоящий профессионал своего дела!

На протяжении долгих лет входит во многие профильные Top 100 диджеев России. Резидент имиджевых ночных клубов Санкт-Петербурга.

Его работы издавались на множестве российских и зарубежных лейблов среди которых нельзя не отметить Universal Music, Ministry Of Sound, Hed Kandi и Enormous Tunes.

21 июня сбор в Okean Hall при поддержке:

  • Gabur
  • ШУМ
  • MC Lodoss

Okean Hall
21 июня
23:00
Цены

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Инфо & бронь 8 (8152) 288-789

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