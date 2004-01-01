DJ CLUBKILLA & MC MOSЯ

Совсем скоро намечается качественная прожарка от друга Okean Hall DJ CLUBKILLA, который в этот приедет вместе с очень мощной поддержкой - MC MOSЯ!

MC MOSЯ:

Самый гастролируемый МС России, чья география выходит далеко за границы СНГ, бэк-мс рэп артиста ST,и один из сильнейших фристайлеров страны. Резидент клубов: ZaVarka, Gipsy, Papa.

Единственный МС на VK Fest 2023 в Москве и Санкт-Петербурге (Белая Сцена). Участник крупнейших фестивалей по всему миру: Russian Music Fest (Абу-Даби/Монако), PaRus (Дубай), FIFA Fan Fest (Москва/Сочи), Hip-Hop May Day (Москва), Большой Рэп (Москва).

До встречи!

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