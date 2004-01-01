Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» в 2022 году проходит по всей России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы – от юных звёзд до всемирно известных музыкантов. Художественный руководитель Фестиваля – народный артист России Денис Мацуев.



Денис Мацуев много лет ведет активную общественную деятельность и поддерживает талантливых молодых исполнителей России. На протяжении многих лет он возглавляет благотворительный фонд «Новые имена», является членом жюри ряда юношеских конкурсов, проводит конкурс Grand Piano Competition, помогая юным музыкантам расти, развиваться и становиться звездами. На фестивале в этом году Денис Мацуев представит публике новое поколение представителей российской исполнительской школы.



Маэстро Денис Мацуев подчеркивает, что уровень мастерства и профессионализма этого фестиваля высок, так как молодые исполнители - настоящие звезды, великолепные музыканты, лауреаты множества конкурсов, они выступают в именитых концертных залах страны и мира с лучшими оркестрами и дирижерами.



Программа концерта:

П.И.Чайковский

«Времена года»

Фортепианное трио «Памяти великого художника»



Исполнители:



Денис МАЦУЕВ (фортепиано)

Российский пианист-виртуоз и общественный деятель. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ (2009).

Имя Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций.

Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после его победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. Сегодня Денис Мацуев желанный гость центральных концертных залов мира, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии. Несмотря на исключительную востребованность за рубежом, Денис Мацуев считает своим главным приоритетом развитие филармонического искусства в регионах России и значительную долю своих концертных программ, прежде всего премьерных, представляет именно в России.

Многие годы пианист сотрудничает с самыми известными российскими коллективами. Особое значение Денис Мацуев уделяет регулярной работе с региональными оркестрами в России.

Денис Мацуев — солист Московской филармонии с 1995 года. С 2004 года он представляет свой ежегодный персональный абонемент «Солист Денис Мацуев».

Мацуев – художественный руководитель музыкальных фестивалей "Звезды на Байкале" и Crescendo. Он является президентом Международного благотворительного фонда "Новые имена".

С 2006 года Мацуев входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.

Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ.

Денис Мацуев – народный артист России (2011), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2009 года, Премии правительства РФ 2016 года в области культуры. Награжден орденом Почета (2016).

Мацуев был удостоен Премии имени Д.Д. Шостаковича (2010), Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие 2011-2012".

В 2019 году был награжден Золотой медалью имени Льва Николаева "за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры".

Он является Почетным профессором МГУ (2011).

В 2014 году Денису Мацуеву было присвоено почетное звание Посол доброй воли ЮНЕСКО.

Он был послом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

В 2021 году впервые в истории ICMA российский музыкант стал лауреатом в номинации “Лучшая видеозапись”. Престижной награды удостоена рахманиновская программа в исполнении всемирно известного пианиста Дениса Мацуева и оркестра Люцернского фестиваля под управлением итальянского мэтра Риккардо Шайи.



Гайк КАЗАЗЯН (скрипка)

Солист Московской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов, один из наиболее востребованных молодых музыкантов своего поколения, с неизменным успехом выступающий в России и за рубежом. Его концерты транслировали телеканалы «Культура», «Mezzo», Брюссельское телевидение, радиостанции BBC в Лондоне, «Орфей» и другие.

Г. Казазян выступает в крупнейших залах мира, среди которых «Карнеги-холл» (Большой зал им. Стерна) в Нью-Йорке, Зал Берлинской Филврмонии, Виктория-холл в Женеве, Барбикан-холл и Вигмор-холл в Лондоне, театр «Шатле» и зал «Гаво» в Париже, Ашер-холл в Эдинбурге, Королевский концертный зал в Глазго, Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории, концертный зал им. Чайковского, Московский международный дом музыки, ГЦКЗ «Россия», Государственный Кремлевский Дворец, Большой зал филармонии в С.-Петербурге и другие.

Является участником таких музыкальных фестивалей, как Международный музыкальный фестиваль в Сионе (Швейцария), фестиваль в Вербье (Швейцария), фестивали Дениса Мацуева "Звезды на Байкале" и "Крещендо", фестиваль Юрия Темирканова "Площадь искусств" в С.-Петербурге, Фестиваль Николая Петрова "Кремль музыкальный" в Москве, международный музыкальный фестиваль в Тонгёнге (Южная Корея).

Выступает с такими с известными оркестрами, как Шотландский королевский оркестр, Оркестр Мариинского Театра, Российский национальный оркестр, Пражский филармонический оркестр, Ирландский национальный оркестр, Национальный оркестр Франции, Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Государственный симфонический оркестр под управлением П.Когана, Мюнхенский камерный оркестр, Камерный оркестр России, Камерный оркестр Musica Viva под управлением А.Рудина, Камерный оркестр «Московия» под управлением Э.Грача, Симфонический оркестр под управлением В.Зивы.

В 2010 г. Вышел в свет сольный альбом под названием ‘Оперные фантазии, записанный американской фирмой ‘Delos’. В 2017 г. вышел свет новый альбом с записью 3х скрипичных сонат Э. Грига с пианистом Филиппом Копачевским.

Выступал в Георгиевском зале Кремля перед президентами Б.Н. Ельциным и Ж.Шираком (1997г.), также в 2010 г. на встрече президентов Д. Медведева и И. Каримова.

С 2002г. является солистом Московской Государственной Академической Филармонии. С 2008 г. преподаёт в Московской Государственной Консерватории.



Александр РАММ (виолончель)

Один из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения. В его игре сочетаются виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмоциональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическая индивидуальность.

Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и аспирантуру (класс виолончели профессора Н. Н. Шаховской, класс камерного ансамбля профессора А. З. Бондурянского).

Совершенствовал мастерство в Берлинской высшей школе музыки имени Г. Эйслера под руководством Франса Хельмерсона.

Александр Рамм — обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015), победитель многих других музыкальных соревнований, в том числе III Международного конкурса в Пекине и I Всероссийского музыкального конкурса (2010). Кроме того, Александр — первый и на сегодняшний день единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013).

Музыкант принимает участие во всех значительных проектах Санкт-Петербургского Дома музыки, является постоянным участником программ продвижения молодых артистов Московской филармонии, в том числе проекта «Звезды XXI века» в Москве и в регионах России, выступает в концертах Московского Пасхального фестиваля. Александр гастролирует во многих городах России, Литвы, Швеции, Австрии, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Болгарии, Японии, ЮАР и других стран. Сотрудничал с известными дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Михаил Юровский, Владимир Юровский, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Александр Лазарев, Александр Сладковский, Станислав Кочановский, Димитрис Ботинис.

Благодаря меценатам, почитателям классической музыки, семье Schreve (Амстердам) и Елене Лукьяновой (Москва) с 2011 года Александр Рамм играет на инструменте кремонского мастера Габриэля Жебрана Якуба.