День солидарности в борьбе с терроризмом
Демонстрация видеороликов об опасности терроризма, предоставленных Управлением Министерства внутренних дел РФ по городу Мурманску
Демонстрация видеороликов об опасности терроризма, предоставленных Управлением Министерства внутренних дел РФ по городу Мурманску
Каждый посетитель познакомится с памяткой, рассказывающей о том, как распознать террориста, как вести себя на массовых мероприятиях, а также узнает номера телефонов, куда обратиться в экстренной ситуации.
Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра