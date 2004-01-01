Демонстрация видеороликов об опасности терроризма, предоставленных Управлением Министерства внутренних дел РФ по городу Мурманску

День солидарности в борьбе с терроризмом

Каждый посетитель познакомится с памяткой, рассказывающей о том, как распознать террориста, как вести себя на массовых мероприятиях, а также узнает номера телефонов, куда обратиться в экстренной ситуации.

Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.