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День солидарности в борьбе с терроризмом

Демонстрация видеороликов об опасности терроризма, предоставленных Управлением Министерства внутренних дел РФ по городу Мурманску

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События: Видеотрансляции.

Каждый посетитель познакомится с памяткой, рассказывающей о том, как распознать террориста, как вести себя на массовых мероприятиях, а также узнает номера телефонов, куда обратиться в экстренной ситуации.

Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Краеведческий музей
4 сентября
12:00 - 14:00

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