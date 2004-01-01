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День рождения Аметиста

11 ЛЕТ БЕЗ СНА С КРУЖКОЙ АМЕТИСТ 

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Целых 11 лет мы вместе с вами танцуем, отдыхаем и просто здорово проводим время!
Мы приглашаем вас собраться 26 марта и как следует поздравить именинника

Никто не останется без подарка
Аметист радушно встретит всех приветственным welcome drink!
А в продолжении вечера Андрей Королев проведет для вас мастер-класс по приготовлению праздничного коктейля

Подогревать атмосферу вечера будет MC Agashkin, DJ Misha Lem и наша очаровательная DJ Tcvetkova.
Ну и конечно фотограф от FOX, чтобы запечатлеть замечательные моменты

Кружка - 8
26 марта
20:00

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