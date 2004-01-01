День рождения Аметиста

11 ЛЕТ БЕЗ СНА С КРУЖКОЙ АМЕТИСТ

Ограничения: 18+

Целых 11 лет мы вместе с вами танцуем, отдыхаем и просто здорово проводим время!

Мы приглашаем вас собраться 26 марта и как следует поздравить именинника

Никто не останется без подарка

Аметист радушно встретит всех приветственным welcome drink!

А в продолжении вечера Андрей Королев проведет для вас мастер-класс по приготовлению праздничного коктейля

Подогревать атмосферу вечера будет MC Agashkin, DJ Misha Lem и наша очаровательная DJ Tcvetkova.

Ну и конечно фотограф от FOX, чтобы запечатлеть замечательные моменты