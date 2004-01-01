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BYOR

Выступление одного из самых ярких представителей электронной танцевальной сцены

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События: Вечеринки.

BYOR - один из самых ярких представителей электронной танцевальной сцены.
Официальный артист лейбла TIËSTO - Musical Freedom.
Последние 3 года входит в топ лучших продюсеров танцевальной музыки мира по версии 1001Tracklists

Резидент культового проекта RUSSIAN STYLE и участник крупнейшего фестиваля TOMORROWLAND!

Тот самый случай, когда за артиста говорит его творчество и 29 июня он даст стиля в Мурманске в Okean Hall!

Okean Hall
29 июня
23:00
Цены

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Инфо & бронь 8 (8152) 288-789
FC l DC
21+

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