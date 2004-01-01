BYOR - один из самых ярких представителей электронной танцевальной сцены.

Официальный артист лейбла TIËSTO - Musical Freedom.

Последние 3 года входит в топ лучших продюсеров танцевальной музыки мира по версии 1001Tracklists

Резидент культового проекта RUSSIAN STYLE и участник крупнейшего фестиваля TOMORROWLAND!

Тот самый случай, когда за артиста говорит его творчество и 29 июня он даст стиля в Мурманске в Okean Hall!