BYOR
Выступление одного из самых ярких представителей электронной танцевальной сцены
BYOR - один из самых ярких представителей электронной танцевальной сцены.
Официальный артист лейбла TIËSTO - Musical Freedom.
Последние 3 года входит в топ лучших продюсеров танцевальной музыки мира по версии 1001Tracklists
Резидент культового проекта RUSSIAN STYLE и участник крупнейшего фестиваля TOMORROWLAND!
Тот самый случай, когда за артиста говорит его творчество и 29 июня он даст стиля в Мурманске в Okean Hall!
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