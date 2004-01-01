Библиотекарь рекомендует: Виктория Алешичева

Библиотека продолжает знакомить читателей с выбором специалистов Мурманской научки. В мае автором выставки стала молодой библиотекарь Виктория Алешичева.

Она работает в Секторе информации по культуре и искусству. Интересы Виктории разносторонние, поэтому на выставке представлена литература различных жанров.

Детективы – особый жанр, захватывающий, заставляющий читать книгу на одном дыхании, чтобы узнать тайну, спрятанную в твердом переплете. Например, серия детективов о сыщике Корморане Страйке, которую написал Роберт Гэлбрейт. Оказывается, что это псевдоним знаменитой писательницы Дж.К. Роулинг - автора книг о Гарри Поттере.

Романы с историческим антуражем. «Тюльпанная Лихорадка» Деборы Моггак захватывает своей романтикой, страстью к тюльпанам. Мгновенно хочется заполучить такую же луковичку редкого вида тюльпана, чтобы быть особенным.

Автор выставки на протяжении нескольких лет занимается керамикой, изучает обжиги, сочетания глазурей и эстетику гончарного ремесла. Поэтому энциклопедии и обучающие ресурсы являются главной частью в этой истории.

Творчество культового американского кинорежиссёра, аниматора, продюсера, сценариста и писателя Тима Бёртона любимо многими. На выставке читатель найдет сборник с иллюстрациями из его произведений. Каждая по-своему загадочна и необычна.