Беломорская селёдка

Впервые фестиваль Беломорской селедки в Умбе будет встречать любителей Беломорской селедки и всех, кто не равнодушен к проблемам рыбаков-прибрежников Терского района!

Идея проведения фестиваля возникла не из праздного начала. Не менее, чем хлеб насущный, Терскому району важно сохранение традиционного образа жизни и культурных ценностей Терских поморов.

Ведь дело даже не в том, что ежегодно нашим рыбакам приходиться выпускать из своих неводов, когда то так любимую всеми Беломорскую селедку из-за невозможности её реализации. Все намного серьезней чем кажется - в 2021 году практически у всех наших ИП прибрежников заканчивается право на рыбопромысловые участки для осуществления прибрежного рыболовства. Для дальнейшего права на РУ рыбак должен участвовать в аукционе на дальнейшее предоставление рыбопромыслового участка сроком на 10 лет.

В заявке, которую заполняет рыбак прилагаются документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или аренды на рыбоперерабатывающий завод (береговые производственные объекты, позволяющие осуществлять переработку водных биоресурсов). При этом договор аренды в отношении рыбоперерабатывающего завода должен быть заключен на весь срок действия договора, и указанный завод должен располагаться в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Читая Санитарные правила и нормы к таким предприятиям, понимаешь, что сделать это одному ИП сложно и крайне дорого, практически невозможно…….Так вот такого завода у нас нет…Пока.

В рамках предвыборной работы А.В. Чибис встречался с нашими рыбаками, где все волнующие проблемы были озвучены. Далее 26 декабря 2019 года в администрации Терского района состоялось рабочее совещание под руководством заместителя губернатора Мурманской области Филиппова Д.Д., и.о. министра рыбного и сельского хозяйства Алексеева А.В., куда также были приглашены наши рыбаки прибрежники и обсуждали вопрос строительства рыбоперерабатывающего завода у нас в Умбе.

30 января 2020 года состоялось первое заседание рыбхозсовета Мурманской области, где участники обсудили ключевые задачи и вопрос разработки стратегии рыбохозяйственного комплекса Мурманской области на период до 2030 года.

Программа:

18:00 - Начало работы фестиваля: театрализованное действо с участием коллективов художественной самодеятельности, народных коллективов.

19:00 - официальное открытие фестиваля: гости увидят картину провожания рыбаков в море на путину; встречу мужчин с моря главным персонажем Фестиваля «Селедкой»

21:00-23:30 - вечерний концерт, «Фаqер-шоу» от Шоу проекта IFRIT (световое и огненное шоу)

23:30 - закрытие фестиваля: провожание селедки в море до осенней путины.

Площадки: