Спектакль в стихотворно-музыкальной форме, в нем много песен и танцев, динамичная смена эпизодов и картин

В спектакле «Айболит» вы увидите некоторые известные сказки К. И. Чуковского в театральной интерпретации. Тема беззаветного служения медицинских работников в сегодняшних условиях как никогда актуальна.

В непростую жизнь доктора Айболита, занятого исцелением больных зверей, вторгается тревожное известие об эпидемии в Африке: там, в далеком Лимпопо, срочно требуется медицинская помощь! Айболит со своими помощниками и друзьями отправляется на выручку африканскому зверью.

На пути возникают препятствия и опасности, но благодарные доктору звери помогают Айболиту все преодолеть. В ходе истории выясняется, что все приключения дружной компании – дело рук коварного Бармалея.

Крепкая дружба, героическая ответственность Айболита за всех нуждающихся в лечении зверей и его доброе сердце помогут доктору довести свое благородное дело до счастливого финала.

А Бармалей? Бармалей будет… Об этом зритель узнает лишь в самом конце сказки.

Спектакль решен в стихотворно-музыкальной форме, в нем много песен и танцев, динамичная смена эпизодов и картин. Яркая стилистика и доступное содержание постановки будут интересны детям от 4-х лет и старше.