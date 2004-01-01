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АРТlab

Вебинар на тему: «Областные проекты в 2021 году для инструментальных коллективов Мурманской области»

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События: Лекции.

К участию в вебинаре приглашаются руководители самодеятельных инструментальных коллективов Мурманской области. Встречу проведёт ведущий методист по инструментальному жанру отдела народного
творчества ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» - Осташова А.А. Участие - бесплатное.

Вебинар пройдёт на платформе ZOOM, поэтому требуется регистрация по ссылке.

ДК им. С.М. Кирова
9 сентября
12:00

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