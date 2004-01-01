В маленьком датском городе Оденсе есть необычный музей. В нем хранятся бумажные поделки: силуэты, снежинки, объемные фигурки и куколки. Все это сделал своими руками Ганс Христиан Андерсен. А городок Оденсе — его родина.Всю жизнь Андерсен мечтал работать в театре, мечтал, чтобы его истории ожили на сцене. Представим себе, что это случилось. И не где-нибудь в далеком датском королевстве, а у нас. Вооружившись острыми ножницами, великий сказочник вошел на подмостки театра кукол, чтобы поведать нам одну из своих самых известных сказок, историю о маленькой девочке Герде, ее названном братце и Ледяной деве.



Все будет создаваться на глазах у изумленной публики, вырезанные из бумаги персонажи, мгновенно оживут и разыграют настоящую бумажную мистерию «Снежная королева».

Режиссер-постановщик: Петр Васильев

Художник-постановщик: Алевтина Торик

Художник по свету: Анастасия Кузнецова

Композитор: Петр Макаров

Режиссер-постановщик: Петр Васильев

Художник-постановщик: Алевтина Торик

Художник по свету: Анастасия Кузнецова

Композитор: Петр Макаров