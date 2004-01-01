Психоэксцентрика в двух действиях по пьесе известного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

Спектакль с самого начал и до конца держит в напряжении, побуждая зрителя постоянно задаваться вопросом: что происходит на сцене – триллер, похищение, семейно-бытовая драма?

Главные герои – Андрэ 80-ти лет и его дочь Анна. У папы возрастной регресс: он теряет память, чувствует себя одиноким. Постепенная, медленная утрата памяти – это утрата семьи, родных, самого себя. Из жизни главного героя постепенно исчезают пространство, квартира, быт… Явь чередуется с картинами подсознания, разные ситуации возникают в различных интерпретациях – больного сознания и ясного ума.

Поведение Андрэ непредсказуемо и эксцентрично, как в цирковом представлении, которое он и разыгрывает то ли для себя самого, то ли для родных и близких. Ему кажется, что все вокруг ведут себя странно. Анна страдает не только от папиного недуга, но и от того, что ей, живой и посвятившей себя заботе об отце, предпочитают давно погибшую сестру.

В спектакле «Папа. Адажио» сочетаются пронзительная трогательность, юмор, почти детективная интрига и мистика.

Пьеса – обладатель трёх премий «Мольер», номинант престижных театральных премий Великобритании «Theatre Awards UK» и «Evening Standart Theatre Awards». Флориана Зеллера в 2016 году «The Guardian» назвала «самым ярким молодым драматургом нашего времени». Психоэксцентрика в двух действиях.

Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер.

Художник-постановщик – Борис Шлямин.

Художник по свету – Павел Куделькин.

Музыкальное оформление – Вадим Данцигер, Анатолий Шахов.

Балетмейстер – Дмитрий Зотов.



В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Александр Водопьянов; артисты – Наталья Волкова, Алексей Худяков, Анна Будовская, Ольга Заяц, Андрей Шпеко, Дмитрий Зотов.