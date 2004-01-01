Спектакль о жизни подростков в непростое время дистанционного обучения, об их мыслях, о поиске ответов на важные вопросы, о поддержке и вере в добро. У каждого героя своя жизненная история, которой он делится со зрителями. В итоге, на сцене мы видим туго переплетенный симбиоз переживаний, которые в той или иной степени проходит по жизни практически каждый из нас. В «пандемийный» период мы все попали в непростую ситуацию, оказались изолированными друг от друга. Острее всего это ощущали дети и их родители. Вся нагрузка упала на их плечи, особенно в общеобразовательном процессе. Творчество тоже попало под удар. Как этот период прошли учащиеся Детской театральной школы, на примере одного класса вы сможете увидеть в спектакле «Картина по номерам».

Рекомендуется семейный просмотр — дети и родители.

Вам будет над чем задуматься и что обсудить после спектакля, а, возможно, вместе помолчать...

Режиссер - Мария Юрьева

В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ.