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Дети военного Мурмана

Постановка Детской театральной школы, посвящённая победе в Великой Отечественной войне и 100-летию города-героя Мурманска

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События: Спектакли.

Спектакль вне времени и пространства.

Воскресное утро. Аромат иван-чая и тихое шипение залива может прервать только запах печеной картошки и радостные частушки выпускников. Позади остались учебные будни, суматоха, оценки, вручение аттестатов, впереди - светлая дорога во взрослый мир. Синицин кричит, что летчиком будет, Таня Морозова и Сережа Татаринцев собираются подавать заявление в ЗАГС. А потом прилетели самолеты – «я таких не знаю» – и все планы рухнули в пропасть... За временной отрезок в спектакле взят всего один год, но сколько судеб он успеет сломать, сколько горя и страха упадет на хрупкие плечи детей. Девочка Верочка, потерявшая продуктовые карточки, Анечка, потерявшая пальцы, Томка, потерявшая маму – числа потерям нет. Но на равнинах, по-прежнему, цвел иван-чай, над руинами были слышны частушки и песни, город жил и боролся...

Через эту горькую страницу истории пройдут дети – дети военного Мурмана.

Режиссер-постановщик – Крынжина Е.И.
Режиссер-педагог – Юрьева М.А.

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