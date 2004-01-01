Жанр: Трагедия

Автор: Софокл, Ж. Ануй

Это миф. Софокл Ж. Ануй

Художественный руководитель ЦРДК им. Н. Юшкевича - Ирина Курзенева

Режиссёр и сценограф - Фёдор Чернышёв

Художник по костюмам - Юлия Гудина

Хореограф - Дарья Цветкова

Художник по свету - Игорь Тёлышев

Танцевальная группа ансамбля «Луявьр» - Дарья Цветкова, Эвелина Белова,

Алиса Вокуева, Ева Бараковская, Светлана Терентьева.

Директор ЦРДК - Ольга Барудкина

Звук - Яна Ринглер

22 апреля 2023 года состоялась премьера спектакля «Антигона. Это миф…» по текстам Софокла и Ж. Ануя. В представлении были задействованы коллективы ЦРДК – танцевальная группа ансамбля «Луявьр» и солисты хора. Премьера была очень хорошо встречена зрителями. А в рамках акции «Театральный десант» выехали с этой премьерой в г. Оленегорск.