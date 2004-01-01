Антигона. Это миф
Ловозерский Народный театр им. Н.Д. Юшкевича
Ловозерский Народный театр им. Н.Д. Юшкевича
Жанр: Трагедия
Автор: Софокл, Ж. Ануй
Это миф. Софокл Ж. Ануй
Художественный руководитель ЦРДК им. Н. Юшкевича - Ирина Курзенева
Режиссёр и сценограф - Фёдор Чернышёв
Художник по костюмам - Юлия Гудина
Хореограф - Дарья Цветкова
Художник по свету - Игорь Тёлышев
Танцевальная группа ансамбля «Луявьр» - Дарья Цветкова, Эвелина Белова,
Алиса Вокуева, Ева Бараковская, Светлана Терентьева.
Директор ЦРДК - Ольга Барудкина
Звук - Яна Ринглер
22 апреля 2023 года состоялась премьера спектакля «Антигона. Это миф…» по текстам Софокла и Ж. Ануя. В представлении были задействованы коллективы ЦРДК – танцевальная группа ансамбля «Луявьр» и солисты хора. Премьера была очень хорошо встречена зрителями. А в рамках акции «Театральный десант» выехали с этой премьерой в г. Оленегорск.
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