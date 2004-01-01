Александр Павлович Васильев

«Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990). Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография». Александр Васильев примет участие в церемонии открытия выставки.

Юбилейная выставка к 110-летию выдающегося сценографа, народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Александра Павловича Васильева (1911—1990). Собранные воедино произведения живописи, графики, сценографии, свидетельствуют о ярком таланте мастера, образном и философском взгляде на мир.