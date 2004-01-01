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Александр Павлович Васильев

Выставка живописи, графики, сценографии отца Александра Васильева 

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События: Выставки.

«Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990). Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография». Александр Васильев примет участие в церемонии открытия выставки.

Юбилейная выставка к 110-летию выдающегося сценографа, народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Александра Павловича Васильева (1911—1990). Собранные воедино произведения живописи, графики, сценографии, свидетельствуют о ярком таланте мастера, образном и философском взгляде на мир.

Культурно-выставочный центр Русского музея
21 октября
17:00 (Открытие)
c 21 октября 2021 по 28 ноября 2022

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