Абрикосовые мелодии

Ограничения: 12+

Программа концерта

1 отделение

Дле яман (арм.нар)

Ераз (арм.нар)

Ов сирун сирун (арм.нар)

Сарери ховин мернем (арм.нар)

Серенада (Ф.Шуберт)

Утро лотоса (авторская)

Мария (авторская)

Крунк (арм.нар)

Аве Мария Ф.(Шуберт)

2 отделение

Пламя ланит (авторская)

Сладкая Греза (П.И.Чайковский)

Старинная французская песенка (П.И.Чайковский)

Тайный сад (Р.Ловланд)

Эшхемед (арм.нар)

Первый ереванский снег (авторская)

Наре наре (арм.нар)

Ах инч лавэ (арм.нар)



Аргишти родился и вырос в Санкт-Петербурге. Получив академическое музыкальное образование в родном городе, отправился в Армению и продолжил обучение у одного из лучших дудукистов современности - Геворга Дабагяна. В 2008 году по наставлению учителя начал сольную карьеру. Сегодня Аргишти один из тех, кто достойно представляет дудук в России и за её пределами. Исполнитель мастерски владеет и успешно использует в своих программах еще более древние инструменты: армянскую флейту блур, восточные флейты - персидский нэй и арабский нэй. Также сочетает дудук с органом и электронной музыкой. Является постоянным участником многих этнических фестивалей, Всероссийского Московского фестиваля дудука, а также благотворительных концертов. В программах Аргишти использует известные народные мелодии Армении и Востока, классические мелодии, а также авторские композиции. Любовь к дудуку и желание расширить его возможности позволяют Аргишти успешно экспериментировать в разных стилях. Его музыку можно отнести к жанру World music (этно), а также найти в ней отголоски джаза, фьюжн и неоклассики. В дискографии артиста 10 альбомов.



Артур Бочкивский (Классическая гитара) - окончил Хабаровский краевой колледж искусств (класс классической гитары В.В. Герасименко) и Санкт-Петербургский Университет Культуры и Искусств (класс К.В. Ильгина). Проходил обучение на мастер-классах таких именитых гитаристов, как Бэ Джан Хым и Чой Сын Хо (Южная Корея), Е. Финкельштейн (Россия), Рэми Жусельм (Франция) и Такеши Хашигучи (Япония).

За годы обучения трижды становился стипендиатом губернатора Хабаровского края, занял 2 место на международном конкурсе во Владивостоке, стал победителем Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» (Москва). В 2009 г. в качестве специального приза на конкурсе имени гитарного мастера Brahman – получил гитару фирмы Brahman. В 2012 г. завоевал 1 премию европейского конкурса в Стокгольме (Швеция) – Stockholm International Music Competition. Репертуар музыканта включает академическую, этническую, джазовую музыку.