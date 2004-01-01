6 ЛЕТ OKEAN HALL
Празднуем День рождения любимого клуба!
Друзья, 13 декабря мы будем отмечать уже 6ой по счету День рождения Okean Hall!
За это время мы провели вместе с вами много ярких и запоминающихся моментов, за что мы говорим спасибо ВАМ!
В этот день с нами будут два ярких, громких и очень харизматичных артиста - LILOVA & DJ CLUBKILLA!
LILOVA - музыкальная семья родом с Урала.
Дуэт нашел свое звучание, не полагаясь на шаблоны, создавая по душе. Музыка стала иметь свой характер, а вокал и подача очень смело влились в современное звучание таких стилей, как downtempo,
organic house, electronica и deep. Атмосферно, необычно, местами
странно, но чарующе звучат напевы на старорусский лад!
Постоянные участники крупнейших российских фестивалей, таких как Odyssey и Trip Music Festival
DJ CLUBKILLA
Своей музыкой этот парень уже давно покорил сердца северян и в этот праздничный день он будет вместе с нами!
Мы приглашаем вас окунуться в этот праздник и провести его ярко!
Первая партия билетов по специальной цене!
ИНФО & БРОНЬ СТОЛОВ
8 (8152) 288-789