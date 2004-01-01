Зефир
Чайхана сочетает в себе гостеприимство Востока и Европейскую изысканность. Мы приглашаем как тех, кто уже является поклонником восточной кухни, так и тех, кто только хочет с ней познакомиться. Обязательно обратите внимание на плов, лагман, манты и шашлыки (их готовят на мангале), фирменные салаты и горячие блюда.
У нас Вы отдохнете в кругу коллег, друзей или семьи под выступления профессиональных музыкантов. Прелести добавят восточные танцы. Уютные диваны, мягкие подушки, яркие орнаменты стен и декоративных панно в основном зале Чайханы создают атмосферу неги и удовольствия.
Мы принимаем заявки на проведение свадебных торжеств, корпоративных мероприятий, выпускных вечеров и прочих знаменательных событий. Нарядный банкетный зал, обилие лепнины, хрусталя в сочетании с профессиональным обслуживанием, создадут неповторимую праздничную композицию.
В будние дни предлагаем вкусные демократичные бизнес-ланчи.
Мы знаем, как создать уют и душевность при встрече гостей!
Наш банкетный зал позволяет комфортно размещать компании от 20 до 80 персон.
- г. Мурманск
пр. Героев-Североморцев, д. 33а43-15-70
41-06-15Режим работы:
Вс.-Чт.: 11:00-24:00
Пт.-Сб.: 11:00-03:00