Чайхана сочетает в себе гостеприимство Востока и Европейскую изысканность. Мы приглашаем как тех, кто уже является поклонником восточной кухни, так и тех, кто только хочет с ней познакомиться. Обязательно обратите внимание на плов, лагман, манты и шашлыки (их готовят на мангале), фирменные салаты и горячие блюда.

У нас Вы отдохнете в кругу коллег, друзей или семьи под выступления профессиональных музыкантов. Прелести добавят восточные танцы. Уютные диваны, мягкие подушки, яркие орнаменты стен и декоративных панно в основном зале Чайханы создают атмосферу неги и удовольствия.

Мы принимаем заявки на проведение свадебных торжеств, корпоративных мероприятий, выпускных вечеров и прочих знаменательных событий. Нарядный банкетный зал, обилие лепнины, хрусталя в сочетании с профессиональным обслуживанием, создадут неповторимую праздничную композицию.

В будние дни предлагаем вкусные демократичные бизнес-ланчи.

Мы знаем, как создать уют и душевность при встрече гостей!

Наш банкетный зал позволяет комфортно размещать компании от 20 до 80 персон.