Первый за Полярным кругом фитнес-клуб премиум-формата.

Это современный фитнес-центр площадью 10 000 кв. м.

6 залов групповых программ: танцевальные и силовые классы, poledance, TRX, сайкл-тренировки, единоборства c единственным в городе рингом, функциональные тренировки, пилатес, йога, стретчинг.

Многофункциональный тренажёрный зал площадью 1500 кв. м: инновационное покрытие с беговым треком, круговая зона для новичков, помост для пауэр-лифтинга, мультистанция на 1000 различных упражнений, гребные тренажёры с настоящей водой и многое другое.

30-метровый бассейн с 7 дорожками, панорамными окнами и имитацией настоящей береговой линии: шезлонги и аквабар, джакузи и хамам, аквабатуты и кикбоксинг в воде.

Профессиональные консультации врачей.

Просторные раздевалки с сауной, солярием и моментальными сушилками для купальников.

Этаж спортивных игр: баскетбол, многофункциональный корт для тенниса, скалодром, волейбол.

Детский фитнес: большое количество занятий в залах и в бассейне, как в группах, так с персональным тренером.

Салон красоты и СПА: имидж-студия с профессиональными стилистами и парикмахерами. Оздоровительный, антицеллюлитный, вакуумный, спортивный и релаксирующий массаж, RF-лифтинг, прессотерапия и обертывании.

Уютное фитнес-кафе. В меню множество полезных и вкусных блюд, спортивное питание, молочные коктейли, травяные напитки и чаи.

Удобная парковка рассчитана более, чем на 200 мест, в том числе, предусмотрены отдельные места и пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей работает игровая комната, где на 2 часа совершенно бесплатно можно оставить своих малышей с профессиональным инструктором.