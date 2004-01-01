X-Fit

Заняться собой: Спорт, Фитнес.
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Первый за Полярным кругом фитнес-клуб премиум-формата.

Это современный фитнес-центр площадью 10 000 кв. м. 

6 залов групповых программ: танцевальные и силовые классы, poledance, TRX, сайкл-тренировки, единоборства c единственным в городе рингом, функциональные тренировки, пилатес, йога, стретчинг. 

Многофункциональный тренажёрный зал площадью 1500 кв. м: инновационное покрытие с беговым треком, круговая зона для новичков, помост для пауэр-лифтинга, мультистанция на 1000 различных упражнений, гребные тренажёры с настоящей водой и многое другое.

30-метровый бассейн с 7 дорожками, панорамными окнами и имитацией настоящей береговой линии: шезлонги и аквабар, джакузи и хамам, аквабатуты и кикбоксинг в воде.

Профессиональные консультации врачей.

Просторные раздевалки с сауной, солярием и моментальными сушилками для купальников. 

Этаж спортивных игр: баскетбол, многофункциональный корт для тенниса, скалодром, волейбол.

Детский фитнес: большое количество занятий в залах и в бассейне, как в группах, так с персональным тренером. 

Салон красоты и СПАимидж-студия с профессиональными стилистами и парикмахерами. Оздоровительный, антицеллюлитный, вакуумный, спортивный и релаксирующий массаж, RF-лифтинг, прессотерапия и обертывании.

Уютное фитнес-кафе. В меню множество полезных и вкусных блюд, спортивное питание, молочные коктейли, травяные напитки и чаи.

Удобная парковка рассчитана более, чем на 200 мест, в том числе, предусмотрены отдельные места и пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для детей работает игровая комната, где на 2 часа совершенно бесплатно можно оставить своих малышей с профессиональным инструктором. 

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Гвардейская, 1А

    (Октябрьский район)
    Рецепция: (8152) 55-11-11
    Отдел продаж: (8152) 55-77-55
    Режим работы:
    • Пн - Пт: 07:00 - 22:00
    • Сб: 08:00 - 21:00
    • Вс: 09:00 - 21:00

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