X-Fit
Первый за Полярным кругом фитнес-клуб премиум-формата.
Это современный фитнес-центр площадью 10 000 кв. м.
6 залов групповых программ: танцевальные и силовые классы, poledance, TRX, сайкл-тренировки, единоборства c единственным в городе рингом, функциональные тренировки, пилатес, йога, стретчинг.
Многофункциональный тренажёрный зал площадью 1500 кв. м: инновационное покрытие с беговым треком, круговая зона для новичков, помост для пауэр-лифтинга, мультистанция на 1000 различных упражнений, гребные тренажёры с настоящей водой и многое другое.
30-метровый бассейн с 7 дорожками, панорамными окнами и имитацией настоящей береговой линии: шезлонги и аквабар, джакузи и хамам, аквабатуты и кикбоксинг в воде.
Профессиональные консультации врачей.
Просторные раздевалки с сауной, солярием и моментальными сушилками для купальников.
Этаж спортивных игр: баскетбол, многофункциональный корт для тенниса, скалодром, волейбол.
Детский фитнес: большое количество занятий в залах и в бассейне, как в группах, так с персональным тренером.
Салон красоты и СПА: имидж-студия с профессиональными стилистами и парикмахерами. Оздоровительный, антицеллюлитный, вакуумный, спортивный и релаксирующий массаж, RF-лифтинг, прессотерапия и обертывании.
Уютное фитнес-кафе. В меню множество полезных и вкусных блюд, спортивное питание, молочные коктейли, травяные напитки и чаи.
Удобная парковка рассчитана более, чем на 200 мест, в том числе, предусмотрены отдельные места и пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей работает игровая комната, где на 2 часа совершенно бесплатно можно оставить своих малышей с профессиональным инструктором.
- г. Мурманск
ул. Гвардейская, 1А(Октябрьский район)Рецепция: (8152) 55-11-11
Отдел продаж: (8152) 55-77-55Режим работы:
- Пн - Пт: 07:00 - 22:00
- Сб: 08:00 - 21:00
- Вс: 09:00 - 21:00