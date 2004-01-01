Всероссийское общество слепых

Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

ВОС – это организация, основанная в 1925 году на членстве незрячих граждан РФ – инвалидов по зрению и их законных представителей и созданная для защиты их прав и интересов, социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению.

В состав Общества входят 75 региональных организаций, включающих 767 местных организаций и объединяющих более 209 тыс. инвалидов по зрению, проживающих во всех субъектах РФ.

Руководство Обществом осуществляет избираемый на съезде постоянно действующий руководящий орган ВОС – Центральное правление.

С 1986 года председателем Центрального правления ВОС и президентом ВОС является Александр Яковлевич Неумывакин, член Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, член Совета по делам инвалидов при Председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, первый вице-президент Европейского Союза Слепых, член Исполкома Всемирного Союза Слепых.

Основными целями ВОС являются:

участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов

содействие и участие в профессиональной, социальной, педагогической реабилитации и интеграции

участие в трудовой реабилитации, повышении образования, развитии культуры и спорта среди инвалидов по зрению